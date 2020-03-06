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06.03.2020 - 14:02 |

Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Survivor Yasin'in hayatı

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2020 sezonunda, Gönüllüler takımında mücadele eden Yasin Obuz, izleyici tarafından araştırılmaya başladı. Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Gönüllüler takımı yarışmacısı Yasin Obuz hakkında merak edilenler...

Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Survivor Yasin'in hayatı

Survivor 2020 sezonu izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor Ünlüler - Gönüllüler formatı izleyenleri oldukça etkiliyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da Survivor yarışmacıları büyük ilgi görüyor. Survivor yarışmacılarından her birinin hayatı merak konusu oluyor. Peki Survivor Gönüllüler takımında yarışan ve başarılı performans sergileyen Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte Survivor Yasin hakkında merak edilenler...

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdiYunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınında, bugün 1'inci hafta doldu. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşı tarafa geçişleri sürüyor.
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