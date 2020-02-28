Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor yarın akşam var mı?

SURVİVOR NEDEN YOK?



28 Şubat TV8 yayın akışı bilgisi kapsamında, Survivor'un yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Survivor'un yeni bölümü İdlib'de meydana gelen hava saldırısında kaybettiğimiz 33 şehidimizin ardından yayınlanmayacak.



SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?



Survivor 2020, bu yıl Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor. Sevilen yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı...