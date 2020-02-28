28.02.2020 - 22:23 |
Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor yarın akşam var mı?
TV8'in fenomen yarışması Survivor, bu akşam yayınlanmıyor. Suriye'nin İdlib kentinde 33 mehmetçiğimizin şehit olması üzerine Survivor ertelenedi. Peki Survivor ne zaman yayınalanacak, yeni bölüm hangi gün?
SURVİVOR NEDEN YOK?
28 Şubat TV8 yayın akışı bilgisi kapsamında, Survivor'un yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Survivor'un yeni bölümü İdlib'de meydana gelen hava saldırısında kaybettiğimiz 33 şehidimizin ardından yayınlanmayacak.
SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor 2020, bu yıl Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor. Sevilen yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı...
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.