Survivor yeni yarışmacılar kimler? Survivor 2020 - 4. yeni bölüm fragmanı!
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda iki isim sağlık nedenlerinden dolayı diskalifiye oldu. Survivor'da diskalifiye olan iki isim de Ünlüler takımında yarışmacıydı. Survivor 2020 Ünlüler takımında Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner yarışmadan ayrılmak durumunda kaldı. Acun Ilıcalı ise Survivor 2020'de Ünlüler takımında iki yeni ismin dahil olacağını açıkladı. Peki Survivor yeni yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2020 yeni yarışmacıları...4. yeni bölüm fragmanı
Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartes, ve Pazar günleri ekrana gelen Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fakat Survivor'ın ilk bölümlerinde sakatlanan iki yarışmacı, adaya veda etmek zorunda kaldı. Suvivor 2020 Ünlüler takımını derinden etkileyen bu durum, yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner adaya veda ettikten sonra, Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. İzleyiciler ise bu iki yeni ismin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Survivor 2020 yeni yarışmacıları kimler? İşte Survivor 4. yeni bölüm fragmanı...
SURVİVOR YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımına iki ismin dahil olacağını Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 4. yeni bölümde yarışmaya dahil olacak isimler, izleyici tarafından büyük merak konusu oldu. Survivor yeni yarışmacıları 4. yeni bölümüle Cuma akşamı ekrana gelecek. Cuma günü belli olacak isimler, Survivor 4. yeni bölüm fragmanında bu şekilde anıldı. İşte Survivor 4. yeni bölüm fragmanı...
SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Survivor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümünde sağlık problemlerinden dolayı adaya veda eden Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner, Ünlüler takımı yarışmacıları ile duygusal anlar yaşadı. Yarışmacıların gözyaşına boğulduğu Survivor'da adadan kalan yarışmacılar daha da hırslandı. Survivor 2020 4. yeni bölümünde ödül oyunu için mücadele edilecek. Survivor Ünülüler Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven ise adanın yaşam şartlarının zorluğundan bahsederek, gözyaşlarına hakim olamıyor.
SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?
ÜNLÜLER TAKIMI
Mert Öcal
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Derya Can
Elif Yıldırım Gören
Ersin Korkut
Parviz Abdullayev
Sercan Yıldırım
Tuğba Melis Türk
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Burak Yurdugör
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Yasin Obuz