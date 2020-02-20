Survivor yeni yarışmacılar kimler? Survivor 2020 - 4. yeni bölüm fragmanı!

Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartes, ve Pazar günleri ekrana gelen Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fakat Survivor'ın ilk bölümlerinde sakatlanan iki yarışmacı, adaya veda etmek zorunda kaldı. Suvivor 2020 Ünlüler takımını derinden etkileyen bu durum, yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner adaya veda ettikten sonra, Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. İzleyiciler ise bu iki yeni ismin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Survivor 2020 yeni yarışmacıları kimler? İşte Survivor 4. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımına iki ismin dahil olacağını Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 4. yeni bölümde yarışmaya dahil olacak isimler, izleyici tarafından büyük merak konusu oldu. Survivor yeni yarışmacıları 4. yeni bölümüle Cuma akşamı ekrana gelecek. Cuma günü belli olacak isimler, Survivor 4. yeni bölüm fragmanında bu şekilde anıldı. İşte Survivor 4. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümünde sağlık problemlerinden dolayı adaya veda eden Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner, Ünlüler takımı yarışmacıları ile duygusal anlar yaşadı. Yarışmacıların gözyaşına boğulduğu Survivor'da adadan kalan yarışmacılar daha da hırslandı. Survivor 2020 4. yeni bölümünde ödül oyunu için mücadele edilecek. Survivor Ünülüler Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven ise adanın yaşam şartlarının zorluğundan bahsederek, gözyaşlarına hakim olamıyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

ÜNLÜLER TAKIMI

Mert Öcal

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Derya Can

Elif Yıldırım Gören

Ersin Korkut

Parviz Abdullayev

Sercan Yıldırım

Tuğba Melis Türk

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Burak Yurdugör

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Yasin Obuz