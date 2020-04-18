Survivor'da Acun Ilıcalı niye kızdı? Acun Ilıcalı ve Ünlüler takımı arasındaki olay nedir?

Survivor'ın dün yayınlanan 49.bölümünde Survivor Sercan ve Nisa'nın konuşması damga vurmuştu. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın ünlüler takımına yaptığı uyarı damga vurdu. Peki Survivor'da Acun Ilıcalı niye kızdı? İşte detaylar...

Ünlüler takımında başta Sercan ve Ersin Korkut'un itirazları üzerine Acun Ilıcalı olaya dahil oldu. Ilıcalı, "Ne oldu? Sorun ne, merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz?" diyerek, ünlüler takımının bench'ine gitti.

Ersin Korkut'un "Bizim de ritim kaçıyor. Burada neden durduruyorsunuz? Biz buna itiraz ediyoruz" cevabını verdi.

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız. Hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz" dedi.

Acun Ilıcalı, "Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan, sizi yaptığınız en büyük ayıplardan biri" şeklindeki sert sözleri dikkat çekti.