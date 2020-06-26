Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da hangi araba modeli verildi?

Haftanın her günü yayınlanan Survivor dün akşam da ekrana geldi ve izleyicisini ekrana kilitledi. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların kaldığı Survivor'da son 7 kişi mücadele ediyor. Dün akşam oynanan oyunda araba için ter döken yarışmacılar hem duygu dolu anlar yaşadı hem de eğlence dolu dakikalar ekrana geldi. Yarışmacılar üzerinden annelere sorular soruldu. Ve yarışmacılar, annelerinin verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştılar. Peki Survivor'da bu yarışmanın birincisi olarak araba ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da araba oyununda finale Berkan ve Elif kaldı. Elif, Berkan'ı 3-2 yenerek ödülün sahibi oldu.

Elif, Survivor'ın başlarında oynanan ödül oyununda Mert Öcal ile birlikte aynı aracı kazanmıştı. Bu, Elif'in Survivor'dan kazandığı ikinci araba oldu.

SURVİVOR'DA HANGİ ARABA MODELİ VERİLDİ?

Survivor'da dün akşam oynanan oyunun ödülü Skoda Karoq oldu.

SKODA KAROQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Skoda Karoq Türkiye fiyatı 261.500 TL'den başlıyor. 1.6 Dizel 115 beygir DSG şanzıman seçeneği ile satışa sunulan Skoda Karoq marka otomobil aynı zamanda 1.5 Benzinli otomatik Prestige modeli ile 271.500 lira ve Prestige paketinde 1.6 Dizel, 115 Beygir Otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

Bu aracın Türkiye fiyatı ise 289.500 TL olarak satışa sunuluyor

Skoda Karoq Türkiye fiyatı ne kadar Survivor 2020de Skoda Karoq ödülünü hangi yarışmacı kazanacak

Skoda Karoq Premium 1.6 TDI SCR 115 PS DSG - 261.500 TL

Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 271.500 TL

Skoda Karoq Prestige 1.6 TDI SCR 115 PS DSG - 289.500 TL