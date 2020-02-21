Survivor'da diskalifiye olan yarışmacılar yerine hangi isimler gelecek? Survivor'a iki yeni isim!

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği her yıl TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan iki isim dizinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Survivor'da Salı akşamı gerçekleştirilen konseyde Ünlüler takımında yer alan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in yarışmaya devam edemeyeceklerinin açıklanmasının ardından bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ünlüler takımına katılacak olan iki isim açıklanacak. Survivor'a katılacak olan iki yeni ismin İrem Akın ve Erdem Altıkardeş olduğu iddiasının ardından vatandaşlar Survivor'da diskalifiye olan isimlerin yerine hangi isimler gelecek sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki Survivor'da Ünlüler takımına katılması beklenen İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir?

SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş'ın yerine Survivor 2020 yarışmasına dahil edilmesi beklenen Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996'da dünyaya geldi. Sportif hayatının yanı sıra amatör olarak da futbol oynayan Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

İREM AKIN KİMDİR?

Milli bir boksör olan İrem Akın, Tekirdağ'da dünyaya geldi. İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodur. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren Akın, spor hayatına 9 yaşında başladı. Akın aynı zamanda üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harflerle yazdırdı.