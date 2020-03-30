Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ederken birlşemeye de çok az bir zaman kaldı. Dün yarışmanın 31. bölümü ekrana geldi. Yine nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda da kıran kırana bir mücadele vardı. Oyun sonunda gülen taraf Ünlüler olurken eşitliği bozmak için final bölümüne geçild. Fşnal bölümünde duurm 2-2'yken Berkan, Cemal'e üstünlük sağlayınca sembolü kanan taraf Ünlüler oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler konseye çıktı. Yarışmacılar gitmesi için bir kişinin ismini yazdılar. En çok isimi yazılan ise Yunus Emre oldu ve haftanın eleme adayı böylelikle belli oldu.

SERCAN İLE BARIŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor 31. bölümde Ünlülerden Sercan ile Gönüllülerden Barış arasında parkur öncesinde bir kavga yaşandı. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın neyden kaynaklandığını bilmediğini söyledi. Acun Ilıcalı, hem Barış'ı hem Sercan'ı uyarmak zorunda kaldı. Gerilim yarışma boyunca da devam etti.