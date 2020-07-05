Survivor'da eleme adayı kim seçildi? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor her akşam yayınlanmaya devam ediyor. Finale sayılı günler kala izleyenler ve yarışmacılar oldukça heyecan dolu. Survivor'da her hafta iki kez dokunulmazlık oyunu oynanmaya devam ediyor. Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununda birinci olan isim, haftanın ilk eleme adayını da belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ilk eleme adayı olarak Berkan'ı seçti.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunun finali 13-14 Temmuz 2020 günlerinde İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.