Survivor'da kim elendi? 11 Temmuz'da Survivor'da kim dokunulmazlığı kazandı, SMS sıralamasında kim birinci oldu?

Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bu akşamki oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesinde büyük mücadele verildi. Peki hangi isim dokunulmazlığı kazandı? SMS sıralamasına göre hangi isim adaya veda etti? Survivor izleyicisi tarafından merakla araştırılan soruların yanıtları belli oldu mu? Son üçe hangi isimler kaldı? İşte Survivor 133. bölümde yalanan olaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de Barış, Yasin, Berkan ve Cemal Can arasından elenecek olan isim henüz belli olmadı. Survivor'a bu akşam veda edecek olan isim açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Survivor SMS sıralaması açıklandığında en düşük SMS sayısını alan yarışmacı adaya veda edecek.