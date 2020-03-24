Survivor'da kim kazandı? (23 Mart) Survivor bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 25. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



23 Mart 2020 tarihli Survivor 25. bölümde ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün duş alma, et-patates püresi ve salata olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-2 skoruyla kazandı.



ACUN ILICALI'DAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI



Acun Ilıcalı :" Yarışmacıları olayın bu kadar dışında kalmasını istemedik bu yüzden onlara dün söyledik bugün yayınlanacak. Tabi çok şaşırdılar şok geçirdiler. Dominik'in nüfusu 12 mil. falan şu an vaka sayısı 200 civarında"



Acun Ilıcalı :" Ben haftada bir kere Türkiye'ye geliyordum ama artık ben de hiç gelemiyorum. Tüm ekibimde burada çünkü dışarıda çekimlerimizde vardı onları iptal ettik herkesi buraya çağırdık"