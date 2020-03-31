31.03.2020 - 00:21 |
Survivor'da kim kazandı? (30 Mart) Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununda basketbol maçlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 30 Mart Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2020 bu akşam 31. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu vnefesleri kesti. Peki oyunu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
23 Mart 2020 tarihli Survivor 31. bölümde basketbol oynanan ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün duş alma, et-patates püresi ve salata olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.
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