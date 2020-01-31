Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sütlü Kadayıf Sarma tarifi ve malzemeleri

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde gelinler Sütlü Kadayıf Sarma yapacak. Sütlü Kadayıf Sarma'yı en güzel yapan gelin haftanın finali öncesinde büyük avantaj sahibi olurken gün sonunda en yüksek puanı aldığı takdirde Çeyrek altının da sahibi olacak. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor. Peki Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır?

SÜTLÜ KADAYIF SARMA MALZEMELERİ

Yarım kg kadayıf

100 gr tereyağı

4 adet yerli muz

10 adet çilek

3 avuç ceviz

Şerbeti İçin;

2 su bardağı süt

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

SÜTLÜ KADAYIF SARMA TARİFİ VE YAPILIŞI:

Şerbeti için 2 su bardağı şekeri ve 2 su bardağı suyu kaynatın.

Şeker eriyip kaynayınca 3 dakika daha kaynatın ve ardından altını kapatıp biraz serinleyene kadar bekletin.

Serinleyince içine 2 su bardağı süt ilave edin ve soğuması için buzdolabına bırakın.

Tatlı sıcak ve şerbet soğuk olacak ki tatlının çıtırlığı azalmasın.

100 gr tereyağını eritin.

Yarım kg kadayıfı kasede elinizle açıp havalandırın.

Üzerine erittiğiniz yağı gezdirin ve sürekli karıştırarak kadayıfın her tarafına tereyağını yedirin.

Tencerede kalan yağı da mutlaka kadayıfla sıyırın ki ziyan olmasın.

Ardından 1 avuç kadar yağlı kadayıfı tezgaha uzunlamasına yayın.

3 avuç cevizi kıyın.

4 adet muzu ortadan ikiye kesin.

10 adet çileği de çok ince olmayacak şekilde 2,3 dilime kesin.

2 avuç kadar yağlı kadayıfı tezgaha uzunlamasına yayın.

İçine dilerseniz muz, çilek veya ceviz hatta ceviz ve muzu beraber koyup sarın.

Sararken çok gevşek veya sıkı sarmayın ve kenarlarını içe doğru kapatın ki cevizler dökülmesin.

180 derecede ve önceden ısınmış alt üst fanlı fanlı çalışan fırının orta rafında 35 dakika pişirin.

Fırından çıkınca sıcağı üzerindeyken üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökün.