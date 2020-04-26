26.04.2020 - 21:23 | | AA
'Suudi Arabistan ve Katar’daki 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve elbette THY‘mize gönülden teşekkürler."