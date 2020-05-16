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16.05.2020 - 14:18 |

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk, tahliye edildi

Corona virüs nedeniyle Suudi Arabistan'dan Nevşehir'e getirilen 169 Türk vatandaşı, 14 gün süren karantina sürecinin dolmasının ardından tahliye edilerek evlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk, tahliye edildi

Suudi Arabistan'da yaşayan 169 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında, 2 Mayıs'ta Türkiye'ye getirilerek Nevşehir'deki Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 gün süren karantinanın ardından bugün tahliye edildi. Vatandaşlar, valizleriyle yurttan çıkarak otobüslere bindi. Vatandaşların, otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Ayrıca, tahliye olan kişiler, yurdun bahçesine fidan dikti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, "Bugün itibarıyla ilimize Suudi Arabistan’dan getirilen vatandaşlarımızın karantina süreci tamamlanmış oldu. 14 gün boyunca valiliğimiz, bakanlığımız olarak vatandaşlarımız sevdiklerinden uzak kaldığı için onların bu hasretlerini dindirmek amacıyla değişik organizasyonlarla desteklemiş olduk. Çok güzel organizasyonlar yaptık. Bu vesileyle yurt çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak amacıyla yolcu ettik" dedi.

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