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19.11.2020 - 11:42 | | İHA

Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu!

Malatya’da, Murathan K. (18) silahla şaka yapan arkadaşı Ahmet B.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu. Ağır yaralı Murathan K. tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan Ahmet B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu!

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde halı saha maçından dönen Murathan K. (18) ile bir grup arkadaşı sohbet etmek için A.B.B.'nin (18) Anı sokak içerisinde ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil eve gitti. Burada bir süre sohbet eden arkadaş grubunun evden ayrılışı esnasında A.B.B. beraberinde bulunan tabancayı şaka amaçlı Murathan K.'nın başına doğru tuttu. Bu esnada tabanca ateş alırken, Murathan K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

A.B.B.'nin yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirirken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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