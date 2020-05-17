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17.05.2020 - 07:00 |

Tabela asıldı

İstanbul’da Atatürk Havalimanı içine yapılan bin yataklı salgın hastanesi neredeyse tamamlanmak üzere.

Tabela asıldı

Dış peyzaj çalışmalarının neredeyse tamamlandığı hastananen dün tabelası da asıldı. İç kısımlarda süren çalışmaların da 24 Mayıs’a kadar bitirilmesi planlanıyor. Sancaktepe’deki bin yataklı pandemi hastanesi inşaatının ana yapısı tamamlandı. İçeride çalışmalar sürerken, hastane bahçesinde çiçeklendirme çalışmalarına da başlandı ve hastane yolu kenarı tamamen ağaçlandırıldı. Depo olarak kullanılacak binanın da bir kaç güne tamamlanması bekleniyor.

Tabela asıldı

 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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