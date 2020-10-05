Tabip OdalarÄ±ndan yeni bir bildiri

Kayseri Tabip OdasÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Aksaray, Amasya, Ã‡orum, Erzurum-Kars-IÄŸdÄ±r-Ardahan-Bayburt-GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, KahramanmaraÅŸ, Karaman, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, Konya, KÃ¼tahya, Malatya, NevÅŸehir, NiÄŸde, Sakarya, Tokat, Yozgat tabip odalarÄ± ile 14 Mart TÄ±bbiyeliler DerneÄŸi, Ankara Hekimiz Biz Grubu, Hekim HaklarÄ± DerneÄŸi, Ä°stanbul Tabip OdasÄ± CumhuriyetÃ§i Hekimler Grubu, Ä°zmir Hekim GÃ¼Ã§birliÄŸi Grubu ve MilliyetÃ§i Hekimler DerneÄŸince ortak bildiri yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±n belirtildi.Â

Bildiride, TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi'nin (TTB) TÃ¼rkiye'deki hekimlerin en kÃ¶klÃ¼ ve meÅŸru meslek kuruluÅŸu olduÄŸu kaydedildi.

BirliÄŸin Ã¶ncelikli amacÄ±nÄ±n hekim haklarÄ±nÄ± korumak, hekimlerÂ arasÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ± artÄ±rmak, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye ve sorunlarÄ±nÄ± gidermeye yÃ¶nelikÂ bilimsel Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmek olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"BaÅŸta TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± olmak Ã¼zere, hekimleri temsilÂ makamÄ±ndaki insanlarÄ±n, bu makamÄ± taÅŸÄ±yabilmesi iÃ§in ÅŸaibesiz bir geÃ§miÅŸe ve bununla uyumluÂ kiÅŸilik, tavÄ±r ve duruÅŸa sahip olmasÄ± zorunludur.Â 72. BÃ¼yÃ¼k Kongre'de seÃ§ilen yeni merkez konseyi tarafÄ±ndan baÅŸkanlÄ±ÄŸa getirilen Dr.Â Åžebnem Korur FincancÄ±, hekim haklarÄ±nÄ± savunmaya ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik deÄŸil,Â TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin birliÄŸine, ulusal Ã§Ä±karlarÄ±na ve kamu vicdanÄ±na aykÄ±rÄ± eylem veÂ sÃ¶ylemleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir kiÅŸiliktir. Sadece seÃ§ilmiÅŸ olmak kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmaz,Â meÅŸruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyi ve baÅŸkanÄ±nÄ±n bizleri temsil etmediÄŸini ve kendileriyle mÃ¼cadelemizin demokratik olarakÂ sÃ¼receÄŸini meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za ve kamuoyuna ilan ediyoruz."