Taçe Kraçe nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta bugünkü yemek tarifi | Taçe Kraçe malzemeleri nelerdir?

4 gelinin kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Haftanın birincisi bilezikleri kazanırken gün birincileri ise çeyrek altın sahibi oluyorlar. Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler, taçe kraçe yemeğini yapıyorlar. İşte taçe kraçe tarifi ve malzemeleri...

TAÇE KRAÇE MALZEMELERİ

2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi

1 adet kuru soğan

1 adet kırmızı kuru soğan

KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gr dana kıyma

Yarım bayat ekmek

2 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

2 adet kuru kırmızı biber

Karabiber

Tuz

TAÇE KRAÇE NASIL YAPILIR?

Akşamdan ıslanan fasulyeyi, kırmızı ve beyaz kuru soğanı haşlayın. O haşlanırken köftesi için, ekmek içini ufalayın bir kaba koyun.

Üzerine kuru soğanları rendeleyin. Daha sonra kıymayı karabiber ve tuzuyla ekleyip iyice yoğurun. Yoğurduktan sonra, elinizle ufak parçalar koparıp uzun oval köfteler hazırlayın.

Daha sonra hazırladığınız bu köfteleri kızartın. Bu sırada haşlanan fasulyeyi çıkarıp soğuk sudan geçirin. Haşlanan soğanları ise bir kaba alıp ezin. Ardından başka bir tencereye yağ koyup ezdiğiniz soğanları, salçaları ve unu koyarak kavurun.

Sonrasında haşlanan fasulyeleri, kuru biberleri çok az suyla 5 dk kadar pişirin. Piştikten sonra alçak bir güvece koyup üzeri zar bağlayana kadar fırında pişirin.