Taçe Kraçe nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta bugünkü yemek tarifi | Taçe Kraçe malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta programı haftanın üçüncü gününde tüm hızıyla ilerliyor. Gündüz kuşağının beğenilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta programında gelinler her gün bir yemek tarifini yapıyorlar. Bugün ise taçe kraçe yemeği yapılıyor. Peki taçe kraçe nasıl yapılır? İşte tarifi...
4 gelinin kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Haftanın birincisi bilezikleri kazanırken gün birincileri ise çeyrek altın sahibi oluyorlar. Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler, taçe kraçe yemeğini yapıyorlar. İşte taçe kraçe tarifi ve malzemeleri...
TAÇE KRAÇE MALZEMELERİ
2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi
1 adet kuru soğan
1 adet kırmızı kuru soğan
KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
300 gr dana kıyma
Yarım bayat ekmek
2 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı un
2 adet kuru kırmızı biber
Karabiber
Tuz
TAÇE KRAÇE NASIL YAPILIR?
Akşamdan ıslanan fasulyeyi, kırmızı ve beyaz kuru soğanı haşlayın. O haşlanırken köftesi için, ekmek içini ufalayın bir kaba koyun.
Üzerine kuru soğanları rendeleyin. Daha sonra kıymayı karabiber ve tuzuyla ekleyip iyice yoğurun. Yoğurduktan sonra, elinizle ufak parçalar koparıp uzun oval köfteler hazırlayın.
Daha sonra hazırladığınız bu köfteleri kızartın. Bu sırada haşlanan fasulyeyi çıkarıp soğuk sudan geçirin. Haşlanan soğanları ise bir kaba alıp ezin. Ardından başka bir tencereye yağ koyup ezdiğiniz soğanları, salçaları ve unu koyarak kavurun.
Sonrasında haşlanan fasulyeleri, kuru biberleri çok az suyla 5 dk kadar pişirin. Piştikten sonra alçak bir güvece koyup üzeri zar bağlayana kadar fırında pişirin.