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05.09.2020 - 12:52 | | AA

Tacizci tarikat lideri hakkında yeni gelişme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen Eyüp Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Tacizci tarikat lideri hakkında yeni gelişme

Soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialara ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine Eyüp Fatih Şağban'ı Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

"Döviz sıkıntısı ortadan kalkacak ve ekonomi biraz daha rayına girecek"Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye’nin ekonomide de aynı başarıyı sağladığını ve ÖTV zammı ile iç piyasanın harekete geçeceğini belirten Prof. Dr. Sudi Apak, “Türk ekonomisinin özellikle özel sektörde önemli bir hacmi var. Bu aydan itibaren ihracat yüzde 15 arttı. Üretimin de desteklenmesi ile döviz sıkıntısı da ortadan kalkacak ve ekonomi biraz daha rayına girecektir” dedi.
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