'Tadilattayız' yazan kafeye şok baskın!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tadilatta gibi gösterilen bir kafede koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenlediği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren ekipler, kapısında "Tadilattayız" yazan kafeye baskın düzenledi.

İş yerinin sahibi Nijeryalı vatandaşla beraber 12 kişinin içeride eğlenerek koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıldığı ortaya çıktı.

Kafedeki 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uygulandı ve iş yeri mühürlendi.