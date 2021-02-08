08.02.2021 - 10:18 | | DHA
'Tadilattayız' yazan kafeye şok baskın!
İstanbul Esenyurt'ta Nijerya uyruklu bir kişiye ait tadilatta olan kafede yapılan müzikli eğlenceye polis ekipleri tarafından basıldı. Baskın sonucu 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası kesildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tadilatta gibi gösterilen bir kafede koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenlediği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren ekipler, kapısında "Tadilattayız" yazan kafeye baskın düzenledi.
İş yerinin sahibi Nijeryalı vatandaşla beraber 12 kişinin içeride eğlenerek koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıldığı ortaya çıktı.
Kafedeki 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uygulandı ve iş yeri mühürlendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yüz yüze ve uzaktan eğitime hazırlıklarının değerlendirildiği programda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.