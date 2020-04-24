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24.04.2020 - 21:44 |

Taha İsminin Anlamı Nedir? Taha Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Taha, ülkemizde sıkça duyulan bir erkek ismidir. Çocuğuna Taha ismi koymuş olan anneler ya da doğacak bebekleri için bu ismi düşünen ebeveynler de Taha’nın anlamını oldukça merak etmektedir. Peki, Taha ne demek? Taha ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte Taha ismi hakkında öğrenmek istediğiniz tüm detaylar.

Taha İsminin Anlamı Nedir? Taha Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arapça kökene sahip bir kelime olan Taha, Kuran-ı Kerim’de de geçtiği için erkek çocukları için ideal bir isim olarak görülmektedir. Kur’an’daki manasına bakıldığında bu kelimenin isim olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

 Taha Ne Demek?

 Taha, kelime manasıyla tavanda yer alan ufak pencere ya da küçük pencere olarak açıklanmaktadır. Bu ismin erkek çocuklarına verilmesinde ise genellikle Kur’an’daki geçişi dikkate alınmaktadır. Taha adını taşıyan kişilerin; özgürlüğe düşkün olması, algılama kabiliyetinin yüksek olması ve mantığını ön plana çıkarır bir karakterde olması oldukça dikkat çekmektedir.

 Taha adını taşıyan erkekler, genellikle duygularını ifade etmekten ya da açıkça belirtmekten kaçınırlar. Bu sebeple de çevreleri tarafından yanlış anlamalara maruz kalma ihtimalleri de oldukça yüksektir. Kalıplarının dışına çıkmayı pek sevmeyen bu kişiler, sakin bir yaşam tarzını benimserler. Ayrıca Taha isimdeki insanlar genellikle bir insana veya bir şehre bağlanmaktan da oldukça korkarlar.

 Taha İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Taha kelimesi, Kuran-ı Kerim’de 20. Surenin adı olarak geçmektedir. Bu kapsamda Taha Suresi’nde, Hz. Ömer’in İslamiyet öncesi zamanları ve Müslümanlığa geçiş süreci detaylıca anlatılmaktadır.

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