Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın hemen ardından halka seslendi ve çok önemli konularda açıklama yaptı. Bu önemli konuların başında da 20 yaş altı ve 65 ayş üstü sokağa çıkma yasakları geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.' dedi. Bu cümle sonrası 'Tahdit ne demek? Tahditli ne anlama geliyor?' sorusu gündem oldu.

TAHDİT NE DEMEK?

Tahdit; çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme anlamına geliyor.