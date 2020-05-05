MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tahdit ne demek? Tahditli ne anlama geliyor?
ABONE OL
05.05.2020 - 10:27 |

Tahdit ne demek? Tahditli ne anlama geliyor?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları hakkında konuşurken 'Tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz' dedi. Bu gelişmenin hemen ardından 'Tahdit ne demek? Tahditli ne anlama geliyor?' soruları sorulmaya başlandı.

Tahdit ne demek? Tahditli ne anlama geliyor?

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın hemen ardından halka seslendi ve çok önemli konularda açıklama yaptı. Bu önemli konuların başında da 20 yaş altı ve 65 ayş üstü sokağa çıkma yasakları geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.' dedi. Bu cümle sonrası 'Tahdit ne demek? Tahditli ne anlama geliyor?' sorusu gündem oldu.

TAHDİT NE DEMEK?

Tahdit; çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme anlamına geliyor.

1972 model Anadol marka aracına gözü gibi bakıyorOrdu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Oğuzhan Karacı, 1972 model Anadol marka aracına gözü gibi bakıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav tarihleri 2020 belli oldu! 2. Dönem Açık lise sınavları ne zaman? MEB duyurdu

AÖL sınav tarihleri 2020 belli oldu! 2. Dönem Açık lise sınavları ne zaman? MEB duyurdu

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Seyahat yasağı ne zaman bitecek, izin verilen 7 il hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Seyahat yasağı ne zaman bitecek, izin verilen 7 il hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sıradaki Haber