Diyarbakır Baro Başkanı iken güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitiren Tahir Elçi ölümünün 5'inci yıl dönümünde anıldı.

Diyarbakır Barosu'nca düzenlenen anma programına Van, Şanlıurfa barolara, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi katıldı. Anma programı kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde başlayan yürüyüş, Tahir Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde son buldu.

Anma programı, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın'ın yaptığı açıklamanın ardından son buldu.