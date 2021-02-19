Tahtakale’de ‘Viagra’ oyunu!

Eminönü’de tezgah üzerinde sokakta cinsel içerikli “Viagra” hapı satan bir işportacıyı takibe alan polis, Eyüpsultan ilçesinde bir depo ortaya çıkardı. Depoda bulunan 72 bin 768 adet hap, macun ve sözde destek ürününe el koyan ekipler, aynı zamanda internet üzerinden ve toptan satış yaptığı belirlenen depo sahibi tezgahtarı gözaltına aldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü ve Tahtakale’de tablalarda cinsel içerikli sahte ilaç ve ürün satan bir kişiyi belirledi. Ekipler belirlenen kişinin, farklı satıcılara da ürün verdiği bilgisine ulaşınca takip başlatıldı. Şüpheliyi Eminönü’nden Eyüpsultan’da bir sanayi sitesine kadar izleyen ekipler, işportacının depo olarak kullandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, depo sahibi tezgahtarı mal tedariki yaparken suç üstü yakalayıp gözaltına aldı. Operasyonda, 17 bin 400 hap, 32 bin 400 tablet, 11 bin 390 jel, 18 bin 60 bal, 768 macun, bin 440 çikolata ve 4 bin etiketsiz ürün olmak üzere büyük bir bölümü sahte ve sağlığa zararlı toplam 72 bin 458 ürün ele geçiren ekipler, ürünlerle ilgili “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satma, tedarik etme, bulundurma” suçundan kovuşturma başlatıp işlem yaptı.

Kutu da sahte

Ele geçirilen ilaçların, yurt dışından ithal edilen ve eczanelerde satılan ilaçların sahtesi olduğunu belirleyen polis, ürün kutularının üzerinde yaptığı incelemede ise sahte ürün kutularının neredeyse bire bir aynı olduğunu tespit etti. Hapların ise, cinsel iktidarsızlıktan tansiyon bozukluğu ve kalp krizine sebep olan ilaçlar olduğu belirlendi. İçeriğinde orijinalinde olduğu gibi “Sildenafil” bulunduğu belirlenen hapların etken maddesinin miktarının ise değişken olduğu tespit edildi. Bazı haplarda yüksek miktarda “Sildenafil” olduğunu belirleyen uzmanlar, bu durumun ritim bozukluğuna yol açıp, tansiyon bozukluğu ve kalp krizinin yanı sıra cinsel iktidarsızlık gibi farklı sağlık sorunlarına sebep olabildiğini ifade etti.

Gerçeği 250 TL sahtesi 100 TL

Ürünlerin temin ve üretim adreslerinin tespiti için çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirilen ürünleri daha çok toptan ve internet üzerinde sattığı belirlenen tezgahtar depocunun, kutusu 250 lira olan bir ilacın sahtesini 30 liraya mal edip, internet üzerinden 100 liraya, toptan ise 60-70 liraya sattığı da belirlendi. Ele geçirilen ürünler içerisinde kutu üzerinde bitkisel özellikli yazıldığı ancak içeriğinde “Sildenafil” bulunduğu da tespit edilen ürünlerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne, cinsel içerikli takviye ürünlerin ise İl Tarım Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.