MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Takla atan otomobil, direğe çarptı! Yaralılar var
ABONE OL
16.02.2020 - 11:58 | | DHA

Takla atan otomobil, direğe çarptı! Yaralılar var

Konya’nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil, direğe çarptı! Yaralılar var

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Kargacı mezarlığı yakınında meydana geldi.  Ayla Şen yönetimindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada sürücü Ayla Şen, Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ayla Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

 

 

 

Hastalıklara şifa arı iğnesiBursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne arı iğnesi yoluyla tedavi hizmeti başlatıldı. Nörolojik, romatizma ve bel ağrısı gibi hastalar, apiterapiyle tedavi ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkınca itirafçı oldular

FETÖ'nün evinde kaldıkları ortaya çıkınca itirafçı oldular

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

İşte en çok beğenilen motorlar

İşte en çok beğenilen motorlar

Sıradaki Haber