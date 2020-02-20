Taksi 4 filminin konusu nedir? Taksi 4 filmi oyuncu kadrosu

Taksi 4 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1 Haziran 2007 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Gérard Krawczyk oturuyor. Fransız yapımı olan filmi viyona girdiği tarihten itibaren 15 hafta boyunca vizyonda kalırken 54.349 seyirci tarafından izlendi ve 409.347,00 TL hasılat elde etti. Peki Taksi 4 filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

TAKSİ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir devam filmi olan Taksi 4 meraklısı olan izleyicilerle yeniden buluşuyor. Bu kez film Fransa sokaklarında geçiyor. Türlü maceralar eşliğinde izleyicisine öncekiler tadında bir keyif sunuyor. Filmin yönetmeni olan Gerard Krawczyk, daha önceki Taksi 2 ve Taksi 3 filmlerinin de yönetmeniydi kendisi.

Oyuncu kadrosu da gayet başarılı görünüyor. Bu tür devam filmlerinde genelde meraklıları için sonraki bölümlerde hayal kırıklıkları söz konusu olabiliyor ama burada pek böyle bir sıkıntı yok gibi görünüyor.