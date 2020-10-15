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15.10.2020 - 10:49 | | İHA

Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde taksici ile kadın müşterisi arasındaki ilginç tartışma araya polisin girmesiyle son buldu.

Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi!

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Selçuk ilçesinden Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen bir taksici ile kadın müşterisi arasında Kuşadası Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak’ta saat 20.00 sıralarında tartışma çıktı. Taksici, kadın müşterisi ile Kuşadası’na gelmek üzere 130 lira karşılığında anlaştıklarını ancak belirtilen adrese geldiklerinde müşterinin, éTaksi ücretini Selçuk’ta verdiğim adresten al" dediğini ileri sürdü.

Kadın müşteri ise taksi şoförünün kendisini tartakladığını, darp ettiğini iddia ederek, "Beni neden dövdün? Bana neden vurdun" diye ağlamaya başladı. Taksici ile kadın müşterisi arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin araya girmesiyle iki taraf da sakinleşerek, birbirlerinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.

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