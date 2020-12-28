Taksici müşterisinin yanında dehşeti yaşadı!

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Sedirler Mahallesi'ndeki semt pazarının yakınında meydana geldi. Yasin Yavuz, yönetimindeki 42 TT 332 plakalı taksiyle müşterisi İlknur Ç.'yi belirttiği adrese götürürken, iddiaya göre, yolun ortasında yürüyen kişiye kenara çekilmesini söyledi. Taksici ile kimliği belirsiz kişi arasında bu sırada çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Aracından inen Yavuz, kavga ettiği kişi tarafından sağ bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Yavuz'a ise müşterisi İlknur Ç. ilk müdahaleyi yaptı. Yasin Yavuz, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.