16.03.2020 - 17:30 | | DHA
Taksim Meydanı'nda corona önlemi!
Corona virüs nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü. İşlerine gitmek için Taksim Meydanı'nı gelen vatandaşlar, maskenin yanı sıra eldivende takmaya başladı.
Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların corona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmayı sürdürdüğü görüldü. Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı.
ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ
Corona virüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, "Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
Onları corona virüs bile durduramadı! Büyük izdihamSivas’ta corona virüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi corona virüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.