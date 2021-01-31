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31.01.2021 - 10:34 | | İHA

Taksim'de genç kıza hırsızlık şoku! Poşetine koyup kaçtı

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bir kafeteryada oturan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Masada bıraktığı çantasındaki 100 lirası, lavaboya gittiği esnada çalındı. Saniyeler içerisinde yaşanan hırsızlık kameralara yansırken, hırsızın soğukkanlı tavırları “pes” dedirtti.

Olay, geçtiğimiz 17 Kasım Salı 2020 günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde genç bir kız kahvesini aldıktan sonra kafeteryanın üst katına çıkarak dizüstü bilgisayarında çalışmaya başladı. Genç kız bir süre sonra bilgisayarını ve çantasını masada bırakarak lavaboya gitti. O esnada elinde beyaz bir poşetle kafeteryaya giren cerrahi maskeli bir şahıs, etrafta bir süre gezindikten sonra üst kata çıktı.

Üst katta kimsenin olmadığını ancak eşyaların olduğunu gören şahıs, masaya yöneldi. Çantayı karıştıran şahıs, çantanın içerisinden çaldığı 100 lirayı poşetine koydu. Hırsız, ardından hızla merdivenlerden inip kafeteryadan çıkarak kayıplara karıştı. Lavabodan dönen genç kız ise ruj sürdükten sonra kitap okumaya devam etti. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çantasındaki parasının eksildiğini gören genç kız, durumu kafeterya yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu genç kızın parasının çantasından kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kayıtları alan genç kız, emniyete giderek şikayette bulundu. Polis eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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