12.10.2020 - 16:37 | | DHA
Taksim'de polis drone'la turistleri uyardÄ±!
Ä°stanbul Taksim MeydanÄ±'nda turistlere drone'li maske denetimi yapÄ±ldÄ±. Maskesini Ã§enesine ve koluna takanlar uyarÄ±ldÄ±. Polis maskesi olmayanlara maske verdi.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Turizm Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'nde turistlere yÃ¶nelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptÄ±.
Denetime Ä°HA BÃ¼ro ekibi de drone ile anons yaparak destek verdi. Maskelerini koluna takanlar ve Ã§enesine indirenler polis ekipleri tarafÄ±ndan tek tek uyarÄ±lÄ±rdÄ±. YanÄ±nda maske olmayanlara polis maske verdi. Denetimlerin sÃ¼receÄŸi belirtildi.Â Â
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 1614 kiÅŸiye hastalÄ±k tanÄ±sÄ± konuldu. Son 24 saatte 58 kiÅŸi Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti, aÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasÄ±yla iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "YoÄŸun bakÄ±m doluluk oranlarÄ±mÄ±zda bu hafta düÅŸüÅŸ var. Hastalarda zatürre oranÄ± da geçen haftaya göre düÅŸtü." dedi.