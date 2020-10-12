Taksim'de polis drone'la turistleri uyardÄ±!

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Turizm Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'nde turistlere yÃ¶nelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptÄ±.

Denetime Ä°HA BÃ¼ro ekibi de drone ile anons yaparak destek verdi. Maskelerini koluna takanlar ve Ã§enesine indirenler polis ekipleri tarafÄ±ndan tek tek uyarÄ±lÄ±rdÄ±. YanÄ±nda maske olmayanlara polis maske verdi. Denetimlerin sÃ¼receÄŸi belirtildi.Â Â

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