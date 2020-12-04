Taksirli suçtan hapis cezası alan bekçi olabilecek

Yüksek Mahkeme’nin Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararına göre, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, “taksirli suçlar nedeniyle alınan mahkûmiyetlerin devlet memuru olmaya engel teşkil etmediği, buna karşın taksirle işlediği suçtan ötürü 6 aydan fazla hapis cezası alanların çarşı ve mahalle bekçisi olamadığı, bu durumun ise ölçülülük ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, kuralın anayasaya aykırı olduğu” iddiasıyla AYM’ye başvurdu.

AYM, başvuruyu haklı bularak, ilgili kanun hükmünü iptal etti. Buna göre artık 6 aydan fazla hapis cezası alanlar da bekçi olabilecek. AYM tarafından yapılan değerlendirmede, anayasaya göre kamu hizmetine girme hakkını sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin, keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

70. madde vurgusu

“Anayasanın kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70. maddesinde, hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği öngörülmüştür. Buna göre kamu hizmetine girme hakkına getirilecek sınırlama görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir şarta bağlanamaz. Aksi takdirde getirilen sınırlama anayasal bağlamda meşru bir nedene dayanmaz. Kurala konu çarşı ve mahalle bekçiliğinin genel kolluğa yardımcı silahlı kamu görevlileri olduğu dikkate alındığında kasten işlenen suçlar yönünden bir koşul öngörülmesi çarşı ve mahalle bekçilerinin yapacağı kamu görevinin gereklerinden kabul edilebilir. Bununla birlikte suçun taksirle işlenmesinde kasıt unsurunun bulunmadığı ve failin suçun neticesini öngörmesinin veya istemesinin söz konusu olmadığı gözetilmelidir.”

Taksirli suç nedir

Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç.