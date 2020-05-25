Taksiyle içki satarken bekçiye yakalandı

İstirahatli olan bir mahalle bekçisi, taksi ile gelen bir sürücünün siyah poşetlere alkol koyarak bazı vatandaşlara verdiğini görerek takibe aldı. Mahalle bekçisi, sürücünün birkaç adrese daha aynı şekilde alkol servis ettiğini fark edince, polis ekiplerine haber vererek, araç plakasını iletti. Harekete geçerek taksiyi takibe alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ticari aracı Adnan Menderes Caddesi meydan kavşağında durdurdu. Otomobilin bagajından 89 adet içki şişesi ile pos cihazı bulundu. Taksi sürücüsü, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İşlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlatırken gözyaşları içinde kaldıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde yedi-sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Duygulanan Bakan Soylu, şehit çocuğunun şöyle yazdığını söyledi: “Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca”