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23.04.2020 - 20:53 |

Takva Nedir? Takva Sahibi Olmak Ve Takva Ehli Olmak Ne Demektir?

Takva, Allah’tan korkma anlamı taşıyan ve din ile ilişkilendirilen bir kavramdır. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan takva kavramını hissedenlere de takva sahibi denilmektedir. Tasavvufi anlamda dilimize yerleşen bu kelime ile ilgili takvanın kısaca kelime anlamı nedir ve takva kelimesi TDK sözlüğünde var mı gibi sorular ortaya atılmaktadır. Sizler için takva ne demek ve takva sahibi olmak ne manaya gelir detaylı bir şekilde derledik.

Takva Nedir? Takva Sahibi Olmak Ve Takva Ehli Olmak Ne Demektir?

Takva, Kur’an-ı Kerim’de “EL Takva” olarak yer almaktadır. Kişilere de Allah’a karşı takva sahibi olması emredilmektedir. Bu terim, kendilik bilinci manasına gelmektedir. Bu kapsamda takva ehli olanların dünyada ilk olarak haramdan uzak durduğu kabul edilir. 

 Takva Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

  1. Allah’tan korkmak.
  2. Dinin yasakladığı ve haram kıldığı şeylerden uzak durup, din tarafından buyrulan şeyleri yerine getirmek.
  3. Züht.

 Takva sahibi olmak: Güzel ahlak sahibi olmak ve Allah’ın haram kıldığı işleri yapmaktan, günah işlemekten korkmak. 

 Takva ehli olmak: Nefsini dizginlemek, tevazu sahibi olmak, Allah dostlarıyla yan yana olmak, diline sahip olmak ve haramdan imtina etmek.

 

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