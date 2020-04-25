Talha İsminin Anlamı Nedir? Talha Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Talha Arapça kökenli olan ve Türkiye'de çok sevilen isimler arasında yer almaktadır. Ayrıca pek çok ünlü ile ülkeye yayılan isimler arasında bulunur. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Talha 'zamk ağacı' olarak geçmektedir. Aynı zamanda dini açıdan da farklı bir anlamı bulunur.

Talha Ne Demek?

Talha değişik anlamlara sahip Arapçadan Türkçeye geçmiş ve en beğeni toplayan isimler arasında yer alır.

- Zamk ağacı,

- İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri olarak Ubeydullah B. Talha, cennetle müjdelenmiş kişidir,

Bu anlamları sebebiyle anne ve babalar tarafından çocukları için son dönemlerde ilgi gören isimler içerisinde bulunuyor. Tek başına ya da değişik isimlerle bir araya getirilerek uyumlu şekilde kullanma imkanı vermektedir.

Talha Kur’an’da Geçiyor mu?

Arapça kökenli bir isim olması ile beraber pek çok kişi, Talha isminin Kur'an'da geçip geçmediği hakkında bilgi toplamaya çalışmaktadır. Talha Kur'an'da yer almayan bir isimdir. Ancak İslami açıdan tarihi noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Erkek çocukları için

değerlendirilen en sevimli ve güzel isimlerden biridir.