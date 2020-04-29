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29.04.2020 - 20:08 | | DHA

Tam 13 ton! Kötü koku sonrası ortaya çıktı

Düzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Düzce'ye bağlı Ağa Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular geldiği üzerine şikayette bulundu. Şikayetin ardından evin sahibi ile görüşülerek evin temizlenmesi konusunda karar alındı. Düzce Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması yaptı. Evin içindeki ve dışındaki 13 ton çöp boşaltıldı. Daha sonra evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Tam 13 ton Kötü koku sonrası ortaya çıktı

Mahalle sakinlerinden biri, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını, ancak mahallede bir evin çöp ev olması ve mikrop yayması nedeniyle şikayette bulunduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Mahalleli olarak gerekli şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlik yapıldı" dedi.

 

Evden 13 ton çöp çıktıDüzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
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