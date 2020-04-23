MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tam 15 santimetre! Her yer beyaza büründü
ABONE OL
23.04.2020 - 13:01 |

Tam 15 santimetre! Her yer beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı.

Tam 15 santimetre! Her yer beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gece etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı. Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda kar kalınlığı, gece boyu süren yağışla 15 santimetreye ulaştı. Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Geçidi'nde kar manzaraları ortaya çıktı.

Mersin'den gelen TIR şoförü Zafer İpek, Zigana Dağı güzergahında bahar ayında karla karşılaştıklarını belirterek, "Devamlı yollardayız. Bazen bu görüntülerle karşılaşabiliyoruz" dedi. Gaziantep'ten gelen TIR şoförü Yasin Bozdağ ise "Güzel bir manzara. Karlara alışığız ama Zigana Dağı'na ilk defa geldiğim için güzel bir görüntü ile karşılaştım" diye konuştu.

 

 

 

 

Aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştüDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tam 15 santimetre! Her yer beyaza büründü

Tam 15 santimetre! Her yer beyaza büründü

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

EBA izle TRT canlı yayın akış linki - 23 Nisan programları

EBA izle TRT canlı yayın akış linki - 23 Nisan programları

Sıradaki Haber