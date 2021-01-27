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27.01.2021 - 10:31 | | İHA/DHA

Tam 2 milyon 700 bin lira! 'Büyük paraydı, olmadı'

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 2 zanlı yakalandı. Altın bulunan çantayı gasp etmeye çalışan maskeli ve silahlı 2 soyguncu, kuryelerden birinin çantalı direnişiyle karşılaşınca bozguna uğradı. Zanlılardan biri, adliyeye sevk edildiği sırada, gazetecilerin sorusu üzerine, "Büyük paraydı olmadı işte. Olsaydı güzel olurdu. Zenginden alıp garibana verecektik." dedi.

Tam 2 milyon 700 bin lira! 'Büyük paraydı, olmadı'

Mersin merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir otelin önünde Kahramanmaraş'tan kentte ticaret amaçlı gelen C.C. ve M.T. isimli kuyumcu kuryelerine, araçlarından inip otele girecekleri sırada silahlı gasp girişiminde bulunuldu. Maskeli ve silahlı 2 kişi, motosikletle geldikleri bölgede, kuryelerin elindeki çantada bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira olan altınları almaya çalıştı. Bu sırada kuryelerden biri kaçarak otele sığınırken, diğeri içi altın dolu çantayı soygunculara vurmaya başladı. Kuyumcu kuryesinin direnişi üzerine bozguna uğrayan silahlı soyguncular, ellerindeki tabanca ile rast gele ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

GASP YAPMAYA GELDİKLERİ MOTOSİKLETİ SABAH ÇALMIŞLAR

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede olaya karışan iki soyguncunun, gasp girişimi başarısız olunca kendilerini bekleyen kiralık otomobille kaçtıkları belirlendi. Yapılan araştırmada, kuryelerin içi altın dolu çantalarla otele geleceğini söyleyen kişinin, eski bir kuyumcunun oğlu olduğu, soygunun 8 kişi tarafından planlandığı tespit edildi. Ayrıca soygun girişimi sırasında kullanılan motosikletin de olay günü sabah saatlerinde çalındığı ortaya çıktı. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarını takip eden polis ekipleri, önce 6 şüpheliyi, devam eden çalışmada ise 2 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

"ZENGİNDEN ALIP, GARİBANA VERECEKTİK" DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, gazetecilerin sorularına, "Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu" derken, bir diğeri, "Altınları ne yapacaktınız" sorusuna, "Zenginden alıp, garibana verecektik" yanıtını verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslardan D.İ. ve Ö.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KURYE ÇANTAYI BIRAKMAYINCA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Öte yandan soyguncuların gasp girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iki kuyumcu kuryesi otel önüne park ettikleri araçlarından indikleri sırada, silahlı ve maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Kuryelerden biri, saldırı sırasında otele kaçarken, diğeri elindeki çantayı silahlı soygunculara vurmaya başladı. Direniş karşısında bozguna uğrayan silahlı kişiler, ellerindeki tabancaları rast gele sağa sola ateşleyerek olay yerinden kaçtı.

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