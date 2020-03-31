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31.03.2020 - 11:55 | | İHA

Tam 20 bin maske Bursa'da ele geçirildi!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 20 bin maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tam 20 bin maske Bursa'da ele geçirildi!

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeniceköy bölgesinde bir iş yerinde kaçak maske atölyesi kurulduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 20 bin adet tıbbi maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ruhsatsız olarak maske üretimi yapıldığı tespit edilen iş yeri mühürlenirken, maske üretimi yapan A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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