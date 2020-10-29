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29.10.2020 - 15:28 | | AA

Tam 8 bin 200 yÄ±llÄ±k! Ä°zmir'de bulundu

Ä°zmir'deki YeÅŸilova HÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼'nde devam eden kazÄ±larda bulunan mermerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 8 bin 200 yÄ±llÄ±k ana tanrÄ±Ã§a heykelciÄŸi koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Tam 8 bin 200 yÄ±llÄ±k! Ä°zmir'de bulundu

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izmir YeÅŸilova HÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼ KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Zafer Derin, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ege Ãœniversitesi, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Bornova belediyelerinin desteÄŸiyle 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Derin, bu yÄ±l kazÄ±larda yaklaÅŸÄ±k 250 eserin bulunduÄŸunu, bunlar arasÄ±nda 8 bin 200 yÄ±l Ã¶ncesine tarihlenen mermer ana tanrÄ±Ã§a heykelciÄŸinin Ã¶zel Ã¶neminin bulunduÄŸunu bildirdi.

Eserin, Ä°zmir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildiÄŸini aktaran Derin, bu heykelcikten YeÅŸilova'da yaÅŸayan ilk Egeliler'in ana tanrÄ±Ã§a ile ilgili inanÃ§larÄ± ve sanatÃ§Ä± kiÅŸiliklerine yÃ¶nelik bilgiler edindiklerini anlattÄ±.

Anadolu'da aynÄ± dÃ¶nemlerde Ã‡atalhÃ¶yÃ¼k ve GÃ¶ller BÃ¶lgesi'nde kil ve kireÃ§ taÅŸÄ±ndan heykelcik iÅŸlendiÄŸini, Ege'de ise mermerin iÅŸlendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼klerini belirten Derin, ana tanrÄ±Ã§a heykelinin daha sonraki dÃ¶nemlerde Ege uygarlÄ±klarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len Kibele ve Artemis'e atfedilen mermer heykellerin kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

HeykelciÄŸin baÅŸ kÄ±smÄ±nÄ±n bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Prof. Dr. Zafer Derin, ÅŸu bilgileri verdi:

"KÃ¼Ã§Ã¼k heykelcikte kadÄ±n vÃ¼cudu iÅŸlenirken Anadolu'daki diÄŸer Ã¶rnekleri gibi ÅŸiÅŸman olarak betimlememiÅŸler. YaklaÅŸÄ±k 5 santim boyutunda. Obsidyen, Ã§akmak taÅŸÄ± ve serpantin gibi taÅŸlarÄ± iÅŸlemeyi seven Egeliler'in mermeri kullandÄ±klarÄ± ilk uygulamalardan biri."

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Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'Ä±n Türkiye'ye en yakÄ±n kara parçasÄ± olan Meis AdasÄ±'na, dün sabah KaÅŸ'tan da çÄ±plak gözle görülebilecek ÅŸekilde ülke bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. KaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu UlutaÅŸ, Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ±n 97'nci yÄ±l dönümü kutlamalarÄ± öncesi Meis LimanaÄŸzÄ±'na dikilen dev Yunan bayraÄŸÄ±nÄ±n provokasyon amaçlÄ± olduÄŸunu söyledi. Yunanistan'Ä±n provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
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