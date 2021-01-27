Tam karikatürlük! '26 bin TL istediler'

İddiaya göre, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun bir karikatürünü kendisine ait sitede öğrencilerine anlattığı konunun daha iyi anlaşılması için paylaşan Beyşehir’deki bir lisenin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Bekir Salih Korkmaz’ın evine 5 polis gitti. Polislerin karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun şikâyeti üzerine evindeki dijital materyallerde arama yapıp el koyduğunu öne süren Korkmaz, twitter hesabında yaşadıklarını şöyle anlattı: “5 polis baskın yapar gibi evime geldi. Çoluk çocuk şok olduk. 2017 yılında tasarruflu olmak ve cimrilikten uzak durmak konulu hikâyenin altında konu daha iyi anlaşılsın diye birkaç karikatür bulup eklemiştim. Bu karikatürlerden 2 tanesi Penguen dergisine ve Erdil Yaşaroğlu’na aitmiş. Buldukları 2 bilgisayar, cep telefonum, 2 harici disk ve 2 flash belleğe el koydular. Oğlan canlı ders yaparken bilgisayarı kapatıp aldılar. Karakolda ifade verdim. Sağlık kontrolünden geçip savcıya ifade verdim.”

‘Eğitim amaçlı paylaşım’

Milliyet’in ulaştığı Korkmaz, “2 arkadaş bir web sitemiz var. Eğitim amaçlı bir site. Cimrilikle alakalı bir hikâye paylaştım. Karşıma sosyal medyada konuya alakalı bir karikatür çıktı. Onu koydum. Karikatürün kimin olduğunu dahi bilmiyorum. Tamamen eğitim amaçlı paylaştım. Sitemin kazanç elde edecek bir durumu yok. Bir uyarı yapılsa zaten kaldırırdım. Ama direk suç duyurusunda bulunmuşlar” dedi.

Yaşaroğlu ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu flood sıfır takipçili, isimsiz, yeni açılmış, hiç bir gönderisi olmayan hesaptan yazılmış. Gerçek gibi mi geliyor size? Sadece ticari sitelerle derdimiz. Her yazılana inanmayın” dedi.

Şikâyetinden vazgeçti

Konunun sosyal medyada yankılanması sonrası Korkmaz, Yaşaroğlu ile görüştüğünü ve helalleştiklerini açıkladı. Korkmaz, “Kendileri yaşanan durumdan derin üzüntü duyduklarını, kesinlikle böyle bir şeye sebebiyet vermek istemeyeceklerini, şikâyetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Konuşup helalleştik. Twitter hesabımı silmeyeceğim. Erdil Bey’i takibe alacağım. Arada mesajlaşır, bugünleri tebessümle yad eder geçeriz. Çocuklarıma göndereceği dergileri de merakla bekliyoruz” dedi.

‘Gözaltı ve arama işlemi yapılamaz’

Erdil Yaşaroğlu’nun avukatı Kadir Kurtuluş ise Milliyet’e yaptığı açıklamada, Konya’da böyle bir öğretmene yapılmış bir suç duyurusu olmadığını belirterek, “Biz sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu yapmıyoruz. Reklam alan ticari sitelere yapıyoruz. Arama, el koyma ve gözaltı talebimiz olamaz. Yapılamaz. Bu böyle bir şikayet türü değil. Bu uzlaşmaya tabi suçtur. Erdil Yaşaroğlu çoğundan vazgeçiyor. Bize ulaşan bir öğretmen yok” diye konuştu.

Avukat İsmail Filiz ise “Arama, el koyma ve gözaltı kararlarını savcılık mahkeme kararı aldırarak yaptırıyor. Polis kendi başına yapamaz bu uygulamayı. Kişi burada zaten bu karikatürü kendi sitesinde paylaşmış, evine gidip bilgisayarın aramak, el koymak aşırılık. Abartılı haksız bir durum. Bu kişiler savcı hakkında suç duyurusunda bulunabilir HSK’ya” dedi.

‘Biz de mağduruz’

Erdil Yaşaroğlu’nun paylaşımının altına yorum yazan birçok kişi kendilerinin de karikatürler nedeniyle mağdur olduğunu öne sürdü. İzmir’de, özel güvenlik görevlisi Süleyman Macid Özakça Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Ekim ayında karakoldan aradılar. İfadeye çağırdılar. Bilgisayar oyunlarıyla ilgili bir forum sitesi kurmuştum 9 yıl önce. Sitemde kesinlikle reklam yok. Buradan herkes paylaşım yapabiliyor. Siteye üye bir kullanıcı Erdil Bey’in karikatürünü paylaşmış. Bu yüzden site benim diye bana soruşturma başlatıldı. Erdil beye twitter hesabından ulaşmaya çalıştım. Beni engelledi” dedi.

Pazarlık yapıyorlarmış

Alanya’da Plastik Cerrahi uzmanı Dr. İbrahim Barış Çağlar da haziran ayında muayenehanesine 2 polis ve 1 avukatın baskın yapar gibi geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Hakkınızda şikâyet var, internet sitenize bakacağız dediler. İncelediler hiçbir şey bulamadılar. Erdil Yaşaroğlu ve Serkan Altuniğne şikâyet etmiş. Siteyi yapan arkadaşım deneme aşamasında karikatür koymuş sonra kaldırmış. Bunu tespit etmişler sistemlerinden. Ama site daha yayına açık değildi. Bilirkişi de benim aleyhimde rapor hazırlamış. Uzlaşmacı beni aradı. 3 karikatür için benden 26 bin TL para istediler. ‘Aslında 80 bin küsür TL talep etme hakkımız var ama biz indirim yapıyoruz size’ dediler. Uzlaşmadım. Bu korkuyla insanlar para veriyor kurtulayım diye. Hak böyle mi aranır” dedi.