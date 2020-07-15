15.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Tanklarla ezilen araçlar TBMM’de
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında tanklarla ezilen ve kurşunlanan araçlar Meclis’te sergilenmeye başlandı.
Darbe girişiminde hasar gören araçlar, bugün gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meclis’e getirildi. Sergilenen hasarlı araçlar arasında tanklar tarafından ezilen, uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksiler, polis araçları ve sivil vatandaşlara ait otomobiller yer alıyor.
Hasarlı araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri rahatça görülebiliyor.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.