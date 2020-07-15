Tanklarla ezilen araçlar TBMM’de

Darbe girişiminde hasar gören araçlar, bugün gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meclis’e getirildi. Sergilenen hasarlı araçlar arasında tanklar tarafından ezilen, uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksiler, polis araçları ve sivil vatandaşlara ait otomobiller yer alıyor.

Hasarlı araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri rahatça görülebiliyor.