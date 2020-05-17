MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tanzanya'dan getirilen 53 kişi Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi
ABONE OL
17.05.2020 - 06:42 | | AA

Tanzanya'dan getirilen 53 kişi Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Tanzanya'dan getirilen 53 kişi Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 53 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda ateşleri ölçülen vatandaşlar, tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurttakilerin 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantinadakilere destek sağlayacak.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağını deldiler, sebebi şoke etti

Sokağa çıkma yasağını deldiler, sebebi şoke etti

Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Kararnamesi Resmi Gazete'de

Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Kararnamesi Resmi Gazete'de

Sıradaki Haber