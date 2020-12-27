Tapu Dairesi Çalışma Saatleri 2021: Tapu Müdürlüğü Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili merkezin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Tapu Dairesi çalışma saatlerini sizler için derledik. Tapu dairesinde işi olan vatandaşlar mesai saatlerini merak ediyor. Tapu dairesi açılma ve kapama saatleri.

TAPU DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Tapu dairesi mesaiye 08.00'de başlar. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili veren tapu dairesi 17.00'de kapanır. Tapu dairesi hafta sonu ve resmi tatil günlerinde hizmet vermez. Arsa alım satım, ev alım satım, parsel işlemleri, arsa kontrol yer öğrenme gibi işlemlerinizi tapu dairesinden yaptırırsınız.

TAPU DAİRESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ankara'da bulunmaktadır. Genel müdürlüğün telefon numarası 0 312 413 60 00. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü çağrı merkezi ALO 181'den arayarak 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Operatörler yardımıyla Tapu Müdürlüklerindeki işlemlerinizle ilgili randevu alabilirsiniz.