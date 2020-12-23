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23.12.2020 - 17:55 | | DHA

'Tapulu arazim' dediği yolu, beton çit direkleri ile böldü!

İzmir’in Bornova ilçesinde, 400 metre uzunluğundaki bir sokaktaki yolun 200 metrelik bölümü, tapulu arazisinde kaldığını ileri süren bir kişi tarafından beton çit direği ile ortadan ikiye bölündü. Tek şeride düşen yolun hemen yanındaki otopark alanı da beton direkler nedeniyle trafiğe kapanınca bölge halkı tepki gösterdi.

Çamdibi Barbaros Mahallesi'ndeki 400 metre uzunluğunda, 5311 Sokağın yaklaşık 200 metrelik bölümünün ortasına dün toplam 40 adet beton çit direği dikilerek ortadan ikiye bölündü. Yolun tek şeridi ve hemen yanındaki otopark alanı beton direkler nedeniyle trafiğe kapandı. Direkler arasına ise tel örgülere takılacağı için naylon şeritler çekildi. Daralan yolda trafiğin tek şeritten verilebilmesi trafik sıkışıklığına neden olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun sokak üzerindeki bölümünün gerçekten Ankara'da yaşayan ve adı bilinmeyen kişinin 1.1 dönümlük tapulu arazisinde kaldığı öğrenildi. Çevredeki esnaf, tapulu arazinin gerekli istimlak çalışması yapılmadan yola açılması nedeniyle yaşanan mağduriyetin belediyeden kaynaklandığını belirtip, tepki gösterdi.

'MAĞDUR OLDUK'

Bölge esnafından Ebru Öcal, "Yolun geçtiği yer tapulu özel mülkiyetmiş. Arazinin sahibi ne olduysa bir anda yolu kapatma gereği duydu. Yolun bulunduğu güzergahtaki esnaflar mahalle sakinleri olarak mağduruz. Sürekli zabıta ile polis memurları geliyor. İşlek bir sokakta yol tek şeride düştü " dedi.

Bir anda çekilen çitleri görünce şaşırdığını anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Özveren de "Biz ne yaptıklarını anlayamadık. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi ve çekim yaptı. Ertesi gün, özel bir inşaat firması gelerek beton çitleri dikti.  Sonra ise yolun geçtiği arsa sahibinin burayı kapattırmak için mahkemeden karar aldırdığını öğrendik” diyor. Özveren yol olarak kullandıkları arazinin kapatılması hakkında şu bilgileri verdi:

“Burada eskiden bir fabrika varmış. Aslında burası adı ne kadar sokak olsa da bir bulvar. Duyduğumuza göre yolun geçtiği arsayı almış ancak istimlak bedelini ödememiş. O nedenle de arsa sahibi yolu kapattırmış. Herkes mağdur oldu, Bir yangın olsa veya acil bir durum olsa buraya itfaiye de ambulans da giremez. Bütün vatandaşlar olayı öğrenmeye çalışıyor. Kimisi otopark yapıldığını zannediyor" diye konuştu.

'BELEDİYENİN HATASI VAR'

Cadde üzerindeki bir börek fırınında çalışan Rabia Özdemir de "Yolun üzerinden geçtiği arazinin sahibi şimdiye kadar ortalıklarda yoktu. Ne oldu neye kızdı da şimdi böyle bir şey yapıp, hangi hakla yolu kapattı anlamış değilim. Bu konuda belediyeyi de hatalı buluyorum. Hatta bence en çok belediyenin hatası var. Madem burası kişiye ait neden yol yapıldı? Yola beton çit direkler dikilince hepimizin düzeni bozuldu. Herkes mağdur oldu. Yoldan geçemiyoruz. Müşterilerimiz de rahat bir şekilde araçlarını park edip, eskisi gibi rahatça alışverişlerini yapamıyorlar. Bir an önce çözüm bulunmalı" dedi.

Mahalle sakini Sakine Karagöz de "Biz de yola çit direkleri çekilmeye başlayınca ne olduğunu anlayamadık. Gelip, ölçtüler biçtiler, galiba mahkemelik olmuşlar. İki yıldır yolumuz açıktı şimdi aniden kapattılar. Çirkin bir şey oldu. Hepimiz zorlanıyoruz arabalarımızı kapının önüne bile koyamıyoruz. Büyük arabalar dönmekte zorlanıyor. Bir an önce bunu çözsünler" dedi.

 

 

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