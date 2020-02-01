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01.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tarantino’nun son filminin kamera arkası

Quentin Tarantino imzalı “Once Upon a Time... in Hollywood”dan kamera arkası görüntülerin ve röportajların yer aldığı 28 dakikalık bir yapım belgeseli yayınlandı.

Tarantino’nun son filminin kamera arkası

“Reservoir Dogs”, “Pulp Fiction”, “Kill Bill” gibi filmlere imza atan Quentin Tarantino, geçen yıl ilkgösterimini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan yeni filmi “Once Upon a Time… in Hollywood”la izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in yer aldığı film, izleyicilerden ve eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Kimileri Quentin Tarantino’nun filmde Hollywood ile ilgili yarattığı “alternatif” tarihi yerden yere vururken; kimileri de filmin 60’lı yılların Hollywood dünyasını çok iyi yansıttığını düşünüyordu.

Gelen olumsuz eleştirilere rağmen film, ödül sezonunda başarıdan başarıya koştu. Filmin 77. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanması, “Once Upon a Time… in Hollywood”un Oscar yarışında iddialı olacağını düşündürdü. Oscar yarışının hız kazandığı şu günlerde Sony, filmin 30 dakikalık kamera arkası videosu yayınlandı.

Röportajlar ve özel görüntüler

Filmin kamera arkası videosunda yapımcı David Heyman, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell ve daha önce “Once Upon a Time… in Hollywood”u Los Angeles’a yazdığı bir aşk mektubu olarak tanımlayan Quentin Tarantino’nun röportajları ve filmin prodüksiyon sürecini anlatan görüntüler yer alıyor.

 

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