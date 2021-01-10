Tarihe yolculuk

Turun ilk rotasında Diyarbakır’da Hasanpaşa Hanı, Surlar, Ulu Camii, St. George Kilisesi, Diyarbakır Müzesi ziyaret edilecek. Gaziantep’te ise katılımcılar, pek çok tarihi hanı, camiyi ve Bakırcılar Çarşısı’nı görecek. Şanlıurfa’da da Halil-ül Rahman ve Rızvaniye Camileri, Balıklı Göl ve Hz. İbrahim Makamı’na gidilecek. Programın en merak edilenleri ise insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe gezisi ve Adıyaman’da Nemrut Dağı’nda gün batımını izleme deneyimi olacak.

Mardin’de tarihi güzelliklerinin yanı sıra damaklara da hitap edecek turun fiyatı İstanbul’dan uçakla 3 gece konaklamalı olarak 1.574 TL’den başlıyor.