Tarihi eserler zeytin bidonundan çıktı!

Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, art arda operasyonlara imza attı.

Operasyonlarda, çeşitli otomobil, otobüs ve adreslerde yapılan aramalarda zeytin bidonları içinde Bizans ve Ortaçağ ile çeşitli dönemlere ait bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.