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03.11.2020 - 13:21 | | DHA

Tarihi eserleri çaldıkları iddia edilen 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı tarihi ve sanatsal değeri bulunan 5 hat eserini çalarak sattıkları iddiasıyla 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Eserlerin çalıntı olduğu, bunları satın alan koleksiyonerin, dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Tarihi eserleri çaldıkları iddia edilen 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser ve manevi miras kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. İddiaya göre koleksiyoner Muhammet Emrah A., iki kişiden 5 parça tarihi ‘hat levha’yı satın almak için anlaştı.  27 bin lira karşılığında bu kişilerden eserleri satın alan koleksiyoner “manevi miras” olarak kayıtlarda yer alan 5 hat eserin arka yüzlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mührü olduğunu fark etti. Eserlerin çalıntı olduğunu fark eden koleksiyoner, daha sonra eserleri kendisine satanlara ulaşarak parasının iadesini istedi. Parasını geri alan Muhammet Emrah A., daha sonra üniversite yönetimine giderek durumu anlattı. Üniversite yönetimi de polisi arayarak ihbarda bulundu.

"PAZARDA BULDUK"

Eserleri çaldıkları ileri sürülen güvenlik görevlileri Ömer G. ve Sergen K., olayın polise yansıdığını öğrendi. 2 görevli Şişli’de sakladıkları eserleri yanlarına alarak üniversiteye gitti. Güvenlik görevlileri, “Bu eserleri antika pazarında bulduk, bizim okulun olduğunu görünce el koyduk” diyerek, eserleri okul yönetimine teslim etti. Eserleri iade ederek kurtulmayı planladıkları öğrenilen 2 güvenlik görevlisi, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim’de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 görevli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

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