Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi için geri sayım başladı

45 gün sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi hastanenin çatı ve dış cephe çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de başlandığı tarihi hastanenin Ramazan Bayramı’na kadar tamamlanıp hizmete açılacağı öğrenildi.

Hastane, başta corona virüslü olmak üzere diğer hastalara da hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Hadımköy Ek Binası olacak.