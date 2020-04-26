26.04.2020 - 11:24 | | DHA
Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi için geri sayım başladı
Sultan 2, Abdulhamit tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon aralıksız devam ediyor.
45 gün sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi hastanenin çatı ve dış cephe çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de başlandığı tarihi hastanenin Ramazan Bayramı’na kadar tamamlanıp hizmete açılacağı öğrenildi.
Hastane, başta corona virüslü olmak üzere diğer hastalara da hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Hadımköy Ek Binası olacak.